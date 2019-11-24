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رقم الخبر: 269041 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: محليات  
رئيسي: العلوم في الغرب تفتقد الأخلاق والمعنويات

رئيسي: العلوم في الغرب تفتقد الأخلاق والمعنويات

انتقد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي منحى الغرب في العلوم والتكنولوجيا عادّا أنها وصلت الى طريق مسدود بسبب افتقاده للقيم الاخلاقية والمعنويات.

وقال آية الله رئيسي، في كلمته خلال ملتقى العلوم الانسانية الاسلامية بطهران اليوم الاحد، إن العلوم لدى الغرب تفتقر إلى القيم الأخلاقية وإذا كان العلم يرتكز على القوة والثروة فقط دون المعنويات والأخلاق والعدالة فإن النتيجة ستكون انتاج الرؤوس الحربية النووية والمخدرات وقمع الشعوب وتدمير حقوق الإنسان.

واضاف: إن العلم الذي نشهده في الغرب والترويج له هو علم دون معنويات وأخلاق ويفتقد للعدالة ، والنتيجة هي استخدامه كأداة لإلغاء حقوق الإنسان والاستغلال والاستعمار. إذن ما نراه في الغرب لا يتطلب تحليلًا صعباً للغاية ، وقد بلغ هذا العلم والتكنولوجيا إلى طريق مسدود.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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