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رقم الخبر: 269040 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعة سمنان الإيرانية تنضم إلى الجامعات العالمية الأكثر تفوقاً في الفيزياء

جامعة سمنان الإيرانية تنضم إلى الجامعات العالمية الأكثر تفوقاً في الفيزياء

اعلن مساعد رئيس جامعة سمنان (في محافظة سمنان – شرق)، انضمام هذه الجامعة الايرانية الى قائمة الجامعات الاكثر تفوقا على صعيد العالم في مجال علوم الفيزياء.

واوضح «سيف الله سعد الدين» في تصريح له، ان مجلة «تايمز» ادرجت على قائمتها حول تصنيف الجامعات الاكثر تفوقا في العالم للعام 2020، جامعة سمنان الى جانب 31 جامعة ايرانية اخرى.

واضاف، انه وفقا لهذا التقرير فقد احرزت جامعة سمنان المركز الـ 800- 601 عالميا في مجال علوم الفيزياء وذلك الى جانب مثيلاتها الاكثر تفوقا في هذا المجال.

وتابع: ان جامعة سمنان حازت ايضا على المركز الثاني عشر من بين 31 جامعة ايرانية مدرجة اسماؤها على قائمة «تايمز» لهذا العام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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