اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجیة عباس موسوي التصریحات عاریة عن الصحة والإتهامات الفارغة التي ساقها بعض المشارکین في مؤتمر حوار المنامة في البحرین بأنها عدیمة القیمة ومرفوضة.

وقال موسوي ان الدول التي ولّدت وروّجت الإرهاب والتطرف وانتهکت مبدأ حسن الجوار وقامت بالتدخل في الشؤون الداخلیة للآخرین وإضعاف الأمن الإقلیمي عبر جلب القوات الأجنبیة لایمکنها أن تعزو سبب مشاكل خلقتها أنفسهم إلی الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر القاء اللوم علیها.

وتابع ان العدوان العسكري علی اليمن الذي تقوده السعودیة وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء وتدمير جميع البنی التحتیة في ذلك البلد واللجوء إلى السلوك الاستعماري في محاولة للإطاحة بالحكومات الشرعية وإقامة الأنظمة المدعومة لن یمسح من الذاكرة التاريخية للرأي العام في المنطقة والعالم.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الدول إلى التخلي عن أوهام وقبول الحقائق والحوار والتعاون الجماعي لضمان الاستقرار والأمن والتقدم الإقليمي.