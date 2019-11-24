في البطولة الدولية (كافا) بكرة القدم تحت 23 عاماً .. سيدات ايران يسحقن نظيراتهن من تركمنستان بخماسية نظيفة حققت سيدات ايران فوزاً ساحقاً على نظيراتهن من تركمنستان في اطار البطولة الدولية المقامة في تاجيكستان بكرة القدم.