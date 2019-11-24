|رقم الخبر: 269037
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019
|الوقت: 14:18
|الاقسام: رياضة
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في البطولة الدولية (كافا) بكرة القدم تحت 23 عاماً ..
سيدات ايران يسحقن نظيراتهن من تركمنستان بخماسية نظيفة
حققت سيدات ايران فوزاً ساحقاً على نظيراتهن من تركمنستان في اطار البطولة الدولية المقامة في تاجيكستان بكرة القدم.
حيث تغلب منتخب ايران للسيدات تحت 23 عاماً على نظيره التركمنستاني بخمسة اهداف نظيفة.
هذا وكان المنتخب الايراني قد تغلب على منتخب تاجيكستان (البلد المنظم) بأربعة اهداف للاشيء في بداية البطولة، وسيلتقي المنتخب الايراني في لقائه الثالث بمنتخب قرغيزيا غداً الاثنين.
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