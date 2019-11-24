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رقم الخبر: 269035 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: رياضة  
(ايسان اديب) .. اول فتاة ايرانية تمارس رياضة رفع الاثقال
عمرها 10سنوات

(ايسان اديب) .. اول فتاة ايرانية تمارس رياضة رفع الاثقال

تمارس الفتاة الايرانية (ايسان اديب) التي تبلغ من العمر 10 سنوات من محافظة اردبيل رياضة رفع الاثقال وتعتبر الاولى في ايران بممارسة هذه الرياضة، ايسان من مواليد مدينة اردبيل وتمارس رياضة رفع الاثقال من عمر ثماني سنوات.

يقول عنها ابوها (حامد اديب) انها ومنذ ان كانت اصغر من ذلك كانت ترفع الاشياء الثقيلة وبعدها اكتشفنا موهبتها في مجال رفع الاثقال وتم ارسالها الى مركز تدريب رفع الاثقال الذي يديره والد بطل العالم لرفع الاثقال (سعيد علي حسيني) حيث تم تطوير مهارتها في هذا المجال وشاركت في اول بطولة لرفع الاثقال تشارك فيها الفتيات وحصلت على البطولة برفعها 42 كغم في الخطف و 47 كغم في النتر.

وتأمل ايسان ان تصبح بطلة العالم في رفع الاثقال.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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