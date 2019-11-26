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رقم الخبر: 269032 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 13:28 الاقسام: محليات  
إعادة فتح معبر مهران الحدودي بین ایران والعراق

إعادة فتح معبر مهران الحدودي بین ایران والعراق

أعلن محافظ ايلام الايرانية قاسم سليماني دشتكي عن اعادة فتح معبر مهران الحدودي غرب ايران امام زوار العتبات المقدسة في العراق.

يذكر انه خلال الفترة الماضية لم تتوفر امكانية توجه الزوار من ايران الى العراق بسبب الاحتياطات الامنية في ضوء الظروف القائمة في العراق، لذا فان الزيارات لم تكن تجري من قبل منظمة الحج والزيارة وكذلك من قبل القوافل خارج اشراف المنظمة، بل كان الامر متاحا امام المواطنين العراقيين فقط للعبور من الحدود البرية.

واشار محافظ ايلام في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" الى امكانية العبور من حدود مهران واضاف، ان معبر مهران قد فتح اليوم امام الزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق وقد تم توفير الامن من جانب بلادنا والجانب العراقي.

ورغم ذلك فان منظمة الحج والزيارة الايرانية لم تبادر لغاية الان الى منح ترخيص لقوافل الزيارة للتوجه الى العراق برا وان جميع الزيارات تتم جوا في الوقت الحاضر.

جديره ذكره انه تم في وقت سابق اعادة فتح معبر جذابة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) امام الزوار الايرانيين الراغبين بالسفر الى العراق لزيارة العتبات المقدسة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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