أعلن أمين عام جمعية شركات الطيران الايرانية، أن الرحلات الجوية لنقل الزوار الى العراق في طور التنامي على ضوء تحسن الاوضاع في هذا البلد الجار.

وأوضح "مقصود أسعدي" في تصريح لوكالة أنباء فارس، بأن الرحلات للعراق شهدت انخفاضا محدودا على خلفية الاحداث التي شهدها العراق مؤخرا ما أدى لضعف الطلب لكنها لم تتوقف نهائيا.

ولفت الى أن الرحلات الجوية تسير حاليا للعتبات المقدسة في اطار الطيران العارض (تشارتر) والقوافل بجانب تلك المنظمة سلفا من قبل هيئة الحج والزيارة الايرانية.