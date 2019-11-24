حققت الروسية ألينا كوستورنايا فوزها الثاني في سلسلة الجائزة الكبرى، للتزحلق الفني على الجليد السبت، في مدينة سابورو اليابانية، في حين احتلت مواطنتها ألينا زاغيتوفا المركز الثالث.

وحصدت الروسية البالغة 16 عاما الميدالية الذهبية بعد تصدرها برصيد 240.00 نقطة، تلتها اليابانية ريكا كيهيرا في المرتبة الثانية برصيد 231.84 نقطة، فيما حلت الروسية الأخرى زاغيتوفا البطلة الأولمبية في المركز الثالث برصيد 217.99 نقطة.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لكوستورنايا، في سباق الجائزة الكبرى خلال موسمها الأول، بعد فوزها في سباق الجائزة الكبرى في غرونوبل الفرنسية في وقت سابق من شهر نوفمبر.