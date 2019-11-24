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رقم الخبر: 269029 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: رياضة  
فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس
من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل ..

فلامينغو البرازيلي ينتزع كأس ليبرتادوريس

توج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس بعد فوز مثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت في العاصمة البيروفية ليما.

وكان فلامينغو متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحول تأخره لفوز مثير وينتزع اللقب القاري من أنياب ريفر بليت.

وتقدم الكولومبي رافائيل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15، ولكن فلامينغو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد إكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينغو في الوقت بدل الضائع.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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