توج فلامينغو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس بعد فوز مثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت في العاصمة البيروفية ليما.

من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني في الوقت القاتل ..

وكان فلامينغو متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحول تأخره لفوز مثير وينتزع اللقب القاري من أنياب ريفر بليت.

وتقدم الكولومبي رافائيل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15، ولكن فلامينغو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد إكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينغو في الوقت بدل الضائع.