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رقم الخبر: 269028 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 13:23 الاقسام: رياضة  
لايبزيج يمطر شباك كولن ويستعيد الوصافة في الدوري الالماني

لايبزيج يمطر شباك كولن ويستعيد الوصافة في الدوري الالماني

استعاد لايبزيج وصافة البوندسليجا من بايرن ميونخ، بعد اكتساح ضيفه كولن السبت، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب (ريد بول أرينا)، لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الألماني.

وسجل لأصحاب الأرض كل من، المهاجم تيمو فيرنر (ق22)، والجناح إيميل فورسبيرج هدفين (ق32 من ركلة جزاء) و(ق79)، والنمساوي كونراد لايمر (ق37)، وأحرز اللاعب رافائيل تشيخوس الهدف الوحيد للضيوف، في الدقيقة (39).

وبهذا الفوز، استعاد لايبزيج الوصافة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ، صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كولن عند 7 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

فيردبريمن 1 – شالكه 2

فرانكفورت صفر – فولفسبورج 2

بايرليفركوزن 1 – فرايبورج 1

دوسلدورف صفر – بايرن ميونخ 4

يونيون برلين 2 – مونشنغلادباخ صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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