ان وزير الخارجية الايراني التقى اليوم الاحد بسفير سلطنة عمان سعود بن احمد بن خالد البرواني لتوديعه، عند انتهاء مهمته في ايران.

والجدير بالذكر فان الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان تجمعهما علاقات ودية وجيدة على مختلف الاصعدة وان السياسات التي اتبعتها مسقط رمت الى تطوير علاقاتها مع طهران.