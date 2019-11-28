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رقم الخبر: 269024 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 13:10 الاقسام: محليات  
ظريف يودع سفير سلطنة عمان المنتهية مهامه في طهران

ظريف يودع سفير سلطنة عمان المنتهية مهامه في طهران

استقبل وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف بسفير سلطنة عمان في طهران المنتهية مهمته ليودعه.

ان وزير الخارجية الايراني التقى اليوم الاحد بسفير سلطنة عمان سعود بن احمد بن خالد البرواني لتوديعه، عند انتهاء مهمته في ايران.

والجدير بالذكر فان الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان تجمعهما علاقات ودية وجيدة على مختلف الاصعدة وان السياسات التي اتبعتها مسقط رمت الى تطوير علاقاتها مع طهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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