يستضيف مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية من دول البلقان خلال دورته الثالثة عشرة التي تقام اعتبارا من التاسع حتى السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم

يستضيف مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية من دول البلقان خلال دورته الثالثة عشرة التي تقام اعتبارا من التاسع حتى السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت العلاقات العامة للمهرجان ان سبعة أفلام من منطقة البلقان، تعرض في قسم الآفاق غير التنافسي من المهرجان وهي "الألعاب المنزلية" للمخرجة أليس كوفالينكو / من أوكرانيا وفيلم "الوالد الجاسوس" للمخرجين غينتس جروبي ،وياك كالمي من إنتاج مشترك بين لاتفيا ، ألمانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية وفيلم "تجديد الجيل" للمخرج أمير كابيتانوفيتش من البوسنة والهرسك وفيلم" توت العليق البري" للمخرجتين ماريانا فاس ،وهدى بودمارسكي من إنتاج مشترك بين رومانيا ،المجروالبرتقال وفيلم " الشمس تغرب في الشرق" من إخراج ألكساندر بلينسكي ، وآني دافيديتي من ليتوانيا وفيلم " الفعل و رد الفعل" للمخرج نون هيترش من كرواتيا وفيلم "الخالد" للمخرجة سانيا أوكابكينا من إستونيا ولاتفيا.

يذكر ان منطقة البلقان هي شبه جزيرة جنوب شرق أوروبا التي تمتد من الشرق إلى البحر الأسود وبحر إيجة ، ومن الغرب إلى البحار اليونانية والبحر الأدرياتيكي ، ومن الجنوب إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ومن الشمال إلى جبال الألب.

وستقام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية في الفترة من التاسع حتى السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم في مجمع تشارسو السينمائي في طهران.