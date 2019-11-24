|رقم الخبر: 269001
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019
|الوقت: 11:20
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ايران
📌نواب مجلس الشورى الاسلامي يؤكدون: أميركا غاضبة من التطور التقني في ايران
📌 مجلس خبراء القيادة يدعو رؤساء السلطات الى الحيلولة دون غلاء السلع الأساسية
جمهوري اسلامي
📌 استمرار تظاهرات المواطنين في إدانة أعمال الشغب الأخيرة
📌 وزير خارجية الصين: أميركا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم
📌 استشهاد تسعة من أعضاء أسرة فلسطينية واحدة في قصف الكيان الصهيوني
📌 الشيخ نعيم قاسم: أميركا أول عقبة على طريق تشكيل الحكومة اللبنانية
📌 دخول قافلة عسكرية أميركية أخرى الى شرق سوريا
آرمان ملي
📌 جهانغيري: الحكومة لن تجري أي تعديل على الأسعار حتى نهاية العام الايراني
📌 كوريا الشمالية: أميركا مسؤولة عن فشل الدبلوماسية
كيهان
📌 الصهاينة يعترفون أنهم يقتلون الانسان للتسلية
📌 الحصار يحصد أرواح 71 ألف مريض يمني
📌 الجيشان السوري والتركي يشتبكان في الرقة
📌 نتنياهو بصدد إشعال نار حرب للتهرب من المحاكمة والسجن
شرق
📌جهانغيري: سنرد بقوة على التدخل في شؤونا الداخلية
آفتاب يزد
📌 محكمة أميركية تدين ايران بدفع 180 مليون دولار لـ"جيسون رضائيان" على سجنه 18 شهراً في ايران
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