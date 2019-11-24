فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ايران

📌نواب مجلس الشورى الاسلامي يؤكدون: أميركا غاضبة من التطور التقني في ايران

📌 مجلس خبراء القيادة يدعو رؤساء السلطات الى الحيلولة دون غلاء السلع الأساسية

جمهوري اسلامي

📌 استمرار تظاهرات المواطنين في إدانة أعمال الشغب الأخيرة

📌 وزير خارجية الصين: أميركا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

📌 استشهاد تسعة من أعضاء أسرة فلسطينية واحدة في قصف الكيان الصهيوني

📌 الشيخ نعيم قاسم: أميركا أول عقبة على طريق تشكيل الحكومة اللبنانية

📌 دخول قافلة عسكرية أميركية أخرى الى شرق سوريا

آرمان ملي

📌 جهانغيري: الحكومة لن تجري أي تعديل على الأسعار حتى نهاية العام الايراني

📌 كوريا الشمالية: أميركا مسؤولة عن فشل الدبلوماسية

كيهان

📌 الصهاينة يعترفون أنهم يقتلون الانسان للتسلية

📌 الحصار يحصد أرواح 71 ألف مريض يمني

📌 الجيشان السوري والتركي يشتبكان في الرقة

📌 نتنياهو بصدد إشعال نار حرب للتهرب من المحاكمة والسجن

شرق

📌جهانغيري: سنرد بقوة على التدخل في شؤونا الداخلية

آفتاب يزد

📌 محكمة أميركية تدين ايران بدفع 180 مليون دولار لـ"جيسون رضائيان" على سجنه 18 شهراً في ايران