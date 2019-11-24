تتميز الأفلام الروائية التي تشارك في الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي ، بتوقيع أسماء مخرجين إيرانيين كبار، بمحاورها الاجتماعية والسياسية والرومانسية والشخصية، عبر نظرة أعمق إلى قضايا جمهور الشارع من خلال مشاهد من الواقع، ولمحات من حكايات المجتمع.

ويشهد مهرجان هذا العام منافسة كبيرة بين كبار المخرجين البارزين مثل مسعود كيميائي وإبراهيم حاتمي كيا وداريوش مهرجوئي ومحمد حسين مهدويان اللذين يتنافسون بأفلامهم على جائزة " العنقاء البلورية"، التي تعد أهم جوائز المهرجان.

ويشهد المهرجان تيترات أفلام سينمائية تنعش سباق هذه التظاهرة الفنية التي تقام خلال شباط / فبراير القادم في جمهورية إيران الإسلامية وهذه الأفلام هي "الخروج"(خروج) للمخرج إبراهيم حاتمي كيا و"إندلع القتال"(خون شد) للمخرج مسعود كيميائي و"لامينور" (لامینور) للمخرج داريوش مهرجوئي و "شجرة الجوز" (درخت گردو) للمخرج محمد حسين مهدويان.

فيلم "الخروج" يعد الفيلم السينمائي العشرين الذي يقوم بإخراجه الفنان إبراهيم حاتمي كيا في السينما الإيرانية وبدعم من مؤسسة "أوج" الفنية الإعلامية للمنتج حبيب والي نجاد ويشارك في تمثيله فرامرز قريبيان ، بانته آ بناهي، جهانغير الماسي، غيتي قاسمي، محمد رضا شريفي نيا، مهدي فقيه، سام قريبيان، محمد فيلي، آتش تقي بور، اكبر رحمتي، فرزاد حسني، رامين بور ايمان ومحسن صادقي نسب.