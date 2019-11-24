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رقم الخبر: 268998 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: ثقافة وفن  
"ظلال بلا شمس" يعرض في امستردام

"ظلال بلا شمس" يعرض في امستردام

تم عرض الفيلم الوثائقي "ظلال بلا شمس" (سایه ‌های بی‌خورشید) للمخرج الإيراني "مهرداد اسكويي" في إفتتاحية مهرجان (ايدفا) الوثائقي الدولي الثاني والثلاثين بمدينة امستردام في هولندا.

ويعتبر المهرجان أهم فعالية للأفلام الوثائقية على المستوى العالمي حيث يفتتح المهرجان فيلم إيراني لأول مرة في مشاركته الدولية الأولى ضمن القسم التنافسي للوثائقيات الطويلة.

يروي هذا الوثائقي من خلال منولوج مذهل، قصة خمس نساء حكم عليهن بالسجن ويقضين فترات عقوبتهن في مركز إصلاحيات السجن بتهمة تواطؤهن ومشاركتهن في جريمة قتل الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة الذكور... وكل من هولاء النساء ،يشرحن ظروف القتل ودوافعهن وراء هذه التصرفات.

وعقدت فعاليات مهرجان ايدفا الوثائقي الدولي بدورته الثانية والثلاثين من تاريخ العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الأول من  ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمدينة امستردام الهولندية.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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