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رقم الخبر: 268996 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:47 الاقسام: عربيات  
الخزعلي: هناك دور واضح لاميركا وإسرائيل في قتل المتظاهرين والقوات الأمنية

الخزعلي: هناك دور واضح لاميركا وإسرائيل في قتل المتظاهرين والقوات الأمنية

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، ان هناك دورا واضحا لامريكا وإسرائيل بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية، والتحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر، لافتا الى ان التقرير الحكومي لم يجيب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث.

وقال الخزعلي في تصريح متلفز ان هناك مشاكل حقيقية في النظام السياسي جعلت الشعب ينتفض، لكن مطالب المتظاهرين لا تمنع من تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة.

وأضاف ان التقرير الحكومي بشأن قتل المتظاهرين والقوات الامنية لم يجب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث، حيث ان لجنة التحقيق ادارية ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث كونه ليس من اختصاصها.

وأوضح ان الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه، والاجهزة الاستخبارية ربما لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها.

وبين: نمتلك معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى مقاطعة وامور فنية ودعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط والتحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر وهناك دور واضح لامريكا وإسرائيل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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