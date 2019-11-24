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رقم الخبر: 268993 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:44 الاقسام: محليات  
غداً.. مسیرات منددة بأعمال الشغب في طهران

غداً.. مسیرات منددة بأعمال الشغب في طهران

أعلن رئیس المجلس التنسیقي للإعلام الإسلامي في محافظة طهران عن تنظیم مسیرات منددة بأعمال الشغب مساء غد الإثنین في ساحة "انقلاب" وسط العاصمة طهران والشوارع المحیطة بها.

وقال محسن محمودي للصحفیین انه في أعقاب التحرکات المشؤومة لمثیري الشغب المتمثلة في تدمير الممتلكات العامة والإسائة للمقدسات سینظم الشعب الکریم والثوري في طهران مسیرات منددة بها.

وتابع أن بلدنا یمر حالیا بظروف حساسة ، فقد اندلعت فتنة في البلاد ، وتناغم الأعداء الأجانب والمنافقون مع الجرائم الفظیعة لمثيري الشغب عبر الرکوب علی موجة التحرکات، ورأينا حجم الأضرار  التي ألحقوها بالنظام والشعب.

وأشار  محمودي إلی أن الأحداث المريرة التي وقعت في الأيام الماضية ، مثل الإسائة للمساجد وحرق القرآن وقتل القوات الأمنیة کانت مؤلمة للغاية ، فیتم تنظيم مسیرات في طهران، تدين أعمال الشغب الأخيرة وتدعم قائد الثورة وتتابع مطالب الشعب المحقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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