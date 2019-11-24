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رقم الخبر: 268992 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:46 الاقسام: محليات  
التدخل الأمريكي أحد عوامل قطع الإنترنت في إيران
رئيس تكتل المستقلين في البرلمان الإيراني:

التدخل الأمريكي أحد عوامل قطع الإنترنت في إيران

قال رئيس تكتل المستقلين في مجلس الشورى الإسلامي، في إشارة إلى تقرير وزير الاتصالات في اجتماع للتكتل، إن أحد عوامل قطع الإنترنت داخل إيران هو تدخل امريكا السافر في الشؤون الداخلية للبلاد.

واشار "غلام علي جعفر زاده أيمن ابادي" ، إلى حضور وزير الاتصالات في جلسة تكتل المستقلين اليوم الاحد، وقال: أن التدخل الأمريكي يشكل سببا رئيسيا لانتهاكات الحريات، وامريكا تقوم حاليا بتقييد تويتر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون؛ موضحا ان التدخل الأمريكي في البلاد وراء قطع الانترنيت.

وصرح جعفر زاده أيمن ابادي، أن مجلس الشورى الاسلامي أدان الحظر الأمريكي على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال ان وزير الاتصالات قدم في جلسة اليوم امام تكتل المستقلين في مجلس الشورى الاسلامي، تقارير حول كيفية فصل الإنترنت. وحجم الأضرار التي لحقت بالشركات.

وأضاف: وفقا للوزير، فإن بعض شركات الخدمات والشركات الناشئة عانت من خسائر بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت.

واوضح النائب ايمن ابادي: نظرا لظروف البلاد، لم يكن هناك طريقة أخرى سوى قطع الإنترنت، ويبدو أنه كان تكتيكا ذكيا، لكن تقرر التعويض عن أوجه القصور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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