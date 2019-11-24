  • الأحد ٢٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268990 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:21 الاقسام: دوليات  
محامي ترامب يحتفظ بوثائق تدين أسرة بايدن

محامي ترامب يحتفظ بوثائق تدين أسرة بايدن

كشف رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير واثق تماما من عدم إقدام الأخير على التضحية به، لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها في حال اختفائه.
وفي وقت سابق، قال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك، لقناة "فوكس نيوز" إنه كثيرا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن "يضحي" به إذا لزم الأمر. ومع أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع الرئيس، لكن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.
وكتب جوليان على تويتر: "البيان الذي أدليت به عدة مرات حول التأمين في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر (المستندات) فورا ...".
ويشك الديمقراطيون في الكونغرس في أن رئيس الدولة أرجأ تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وطالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة بوريسما الأوكرانية..  ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0602 sec