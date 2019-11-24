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رقم الخبر: 268988 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:04 الاقسام: محليات  
مساعي إيران وكازاخستان لزیادة عدد الرحلات الجویة المباشرة

مساعي إيران وكازاخستان لزیادة عدد الرحلات الجویة المباشرة

أعلن السفير الكازاخستاني لدی طهران اسخت أورزبي عن المساعي لزيادة عدد الرحلات الجویة المباشرة بين إيران وکازاخستان.

وقال أورزبي إن إيران وکازاخستان لم توقعا حتى الآن اتفاقية سياحية، مضيفاً: لكننا نعتزم تسهيل إصدار التأشيرة للسیاح الإيرانيين في العام 2020 بهدف توسيع عدد السياح الوافدين. ويتم إصدار التأشيرات من خلال ثلاثة مكاتب قنصلية كازاخستانية في مدن "طهران" و"کرکان" و"مشهد" الإيرانية.

كما أعلن سفير كازاخستان في إيران عن الجهود المبذولة لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مضيفًا أنه يتم حاليًا تسيير رحلة واحدة کل أسبوع بين البلدين.

وأضاف: کان عدد هذه الرحلات في الماضي أکثر مما هو عليه حالياً، ولکن تم تخفيض عدد هذه الرحلات في أعقاب العقوبات الأمريكية. إن شركة طيران "ماهان"، التي تسیر رحلات إلى كازاخستان  أسبوعیا في كل یوم اثنين، قررت زيادة عدد هذه الرحلات إلی يومين في الأسبوع.

وصرح بأن هناك رحلات أخری يتم تنظيمها بالتنسيق بين البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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