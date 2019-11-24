قوى العدوان تصعد من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة صعدت قوى العدوان من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، امس السبت، حيث استهدفت منازل وممتلكات المواطنين ما تسبب في وقوع خسائر مادية، في حين حاولت قوى العدوان التسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان في التحيتا.