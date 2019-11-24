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رقم الخبر: 268984 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:03 الاقسام: عربيات  
قوى العدوان تصعد من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

قوى العدوان تصعد من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صعدت قوى العدوان من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، امس السبت، حيث استهدفت منازل وممتلكات المواطنين ما تسبب في وقوع خسائر مادية، في حين حاولت قوى العدوان التسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان في التحيتا.

وأفاد مراسل المسيرة نت  في الحديدة عن احتراق منزل مواطن في مدينة الدريهمي المحاصرة جراء قصف قوى العدوان للمدينة.

واستحدثت قوى العدوان تحصينات قتالية شرق قرية الشعب وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس.

وتعرضت مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا الى استهداف مكثف بالرشاشات المختلفة.

واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات أماكن متفرقة في منطقة كيلو16.

ونفذت قوى العدوان محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع الجيش واللجان شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 33 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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