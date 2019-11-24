واعتبر ائتلاف النصرف زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المفاجئة إلى العراق بأنها تنتهك السيادة العراقية.

وورد في بيان الائتلاف أن الزيارة التي قام بها بنس إلى العراق مخلة بالسيادة الوطنية وأن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل، وأن أولويات وترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الأسد وأربيل مرفوضة تماما إذ أنها لم تراع سيادة الدولة العراقية.