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رقم الخبر: 268983 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 10:03 الاقسام: عربيات  
ائتلاف النصر: زيارة بنس المفاجئة إلى العراق تنتهك السيادة العراقية

ائتلاف النصر: زيارة بنس المفاجئة إلى العراق تنتهك السيادة العراقية

دان ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة ​العراقية السابق ​حيدر العبادي​، زيارة ​مايك بنس إلى العراق.

واعتبر ائتلاف النصرف زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المفاجئة إلى العراق بأنها تنتهك السيادة العراقية.

وورد في بيان الائتلاف أن الزيارة التي قام بها بنس إلى العراق مخلة بالسيادة الوطنية وأن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل، وأن أولويات وترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الأسد وأربيل مرفوضة تماما إذ أنها لم تراع سيادة الدولة العراقية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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