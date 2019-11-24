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رقم الخبر: 268982 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 09:47 الاقسام: رياضة  
الايراني "سردار آزمون" يقود فريقه للفوز على روبين قازان الروسي

الايراني "سردار آزمون" يقود فريقه للفوز على روبين قازان الروسي

تغلب زينيت بطرسبورغ على مضيفه روبين قازان 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي زينيت كل من الإيراني الدولي سردار آزمون وأرتيوم دزيوبا في الدقيقتين 8 و79، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد يفغيني ماركوف في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد روبين عند 17 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن الايراني سردار آزمون محترف بدوري الروسي لكرة القدم منذ 2012 وأحد هدافيه.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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