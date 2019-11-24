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رقم الخبر: 268973 تاريخ النشر: تشرين الثاني 24, 2019 الوقت: 09:15 الاقسام: محليات  
رئيس الأركان الإيرانية: تكريم قيم الدفاع المقدس بحاجة إلى تخطيط دقيق

رئيس الأركان الإيرانية: تكريم قيم الدفاع المقدس بحاجة إلى تخطيط دقيق

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان تكريم قيم الدفاع المقدس بحاجة الى تخطيط دقيق وعلمي وواع.

ولمناسبة الدورة الثالثة لمهرجان "فانوس" الفني الوطني، التي اقيمت مساء السبت في متحف الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، اصدر اللواء باقري بيانا اعتبر فيه تضحيات اعوام الدفاع المقدس (1980-1988) صفحة ذهبية في تاريخ الملاحم والقيم والمعنوية والدينية للشعب الايراني العظيم والتي حققت العزة والكرامة لايران الاسلامية واضحت كالشمس الساطعة التي تضيء درب اليوم والغد لاجيال الشباب وبناة مستقبل الثورة الاسلامية.
واضاف، ان رمز هذا الضياء يتمثل بالقدرة الباهرة واللامعة للتفوق العلمي والوصول الى التكنولوجيا المتطورة في مختلف الاصعدة والمجالات على مستوى المنطقة والعالم والتي تجلت بابهى صورها الممكنة في ظل توجيهات ودعم وقيادة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) وبفضل جهاد ابناء ايران الاسلامية البواسل والواعين.  
وتابع، ان تكريم ونشر القيم السامية للدفاع المقدس وحفظ ونشر كنزه العظيم، جهاد الهي وواجب ديني ووطني، تستلزم الاستفادة منها اجراء تخطيط دقيق وعلمي وواع وتستوجب توظيف جميع الطاقات الفنية والاعلامية لتبيينها والتعريف بها وعبر ذلك يتم ارواء عطش ظماء الحقيقة.

 
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