* الحشد والإتحادية ينفذان عملية أمنية لمطاردة فلول داعش غرب كركوك * تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق لداعش في جبال الخانوكة * نائب يعلن عن جمع 166 توقيعا لاقالة الحكومة... وآخر يؤكد انه ليس لديها (عصا سحرية)

أفادت وسائل إعلام، السبت، بوصول نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق في زيارة غير معلنة، وأعلنت وكالة اانباء الفرنسية بأن "نائب الرئيس الأميركي يتفقد قوات بلاده في العراق".

وقد سقط صاروخ في نهر دجلة قرب السفارة الأميركية بعد إنطلاقه من خلف كلية السلام. فيما تتواصل الإحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما في وسط بغداد، حيث يحاول محتجون عبور الحواجز الإسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية.

وفي كربلاء، وقعت مواجهات بين القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط المحافظة. حيث إصابت تسعة من عناصر مكافحة الشغب.

وأعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية، السبت، عن تنفيذ الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية عملية أمنية لمطاردة فلول داعش غرب كركوك.

وقال حربية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والفوج السادس في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية، صباح السبت، ب‍حثا عن عناصر داعش في قضاء الحويجة ومحيطها وقرى تل الذهب وقرية بريج التابعة لقاطع العباسي".

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لتنظيم "داعش" في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.

وقالت الخلية في بيان: إن "قوة من فوج مكافحة الإرهاب (صلاح الدين) بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت واجباً في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط".

وتداولت وسائل الإعلام السبت مقطع فيديو للحظة إغتيال مسلحين للعضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي على مرأى من إبنه.

وأظهرت لقطات الفيديو إيقاف المرشدي من قبل سيارة رباعية الدفع ونزول مسلحين منها، وإطلاقهما النار عليه ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما نجا إبنه، لعدم نية المهاجمين على ما يبدو، قتله.

وكانت مواقع عراقية قد أفادت في الـ21 من نوفمبر الجاري بأنه تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق حركة إحتجاجية واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

يذكر أن حالات ومحاولات إغتيال الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، قد تعددت في الآونة الأخيرة في العراق، حيث تعرض اللاعب مشتاق العزاوي لمحاولة إغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا، ليطلق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ويفر هاربا.

كما طالبت عائلة إمام وخطيب جامع حاجي عاصي بمدينة كركوك يوسف أحمد شيخ بزيني، القوى الأمنية في أربيل بكشف ملابسات مقتله، حيث عثر على جثته في بناء قيد الإنشاء في عاصمة كردستان.

وقالت شرطة أربيل: "إنه تم العثور على جثة الإمام يوسف في شقق زانياري، دون ظهور أي أثر لاستخدام العنف أو إطلاق الرصاص على جسده، وأن وفاته حصلت إثر سقوطه من مكان مرتفع".

وكان أوستا رسول خال الإمام يوسف قد أكد لشبكة "رووداو" الإعلامية، "أن بزيني كان قد توجّه يوم 20 نوفمبر الجاري إلى مدينة أربيل، لإنهاء أوراق نقل منصبه الوظيفي، من معلم متوسطة إلى التعليم العالي، إلا إنه وللأسف تم إبلاغ عائلته هذا الصباح من قبل شرطة أربيل بالعثور على جثته في بناء غير مكتمل في أربيل".

وأضاف: "من هنا وباسم عائلته، أطالب السلطات في أربيل، والشرطة والقوات الأمنية، بتقديم توضيح منطقي للعائلة، حتى يتسنى لنا معرفة أسباب وفاة الدكتور يوسف".

هذا وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، عن جمع 166 توقيعاً نيابياً لإقالة حكومة عبد المهدي، فيما أشار الى وجود إستجوابين مقدمين من النائبين صباح الساعدي وعدنان الزرفي، أعرب عن إستعداده لتقديم إستجواب في حالة الإعتذار من أي جهة.

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: إن "رئاسة مجلس النواب عليها أن تتحمل المسؤولية تجاه إستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على جدول أعمال المجلس".

واستبعد النائب العراقي عن تحالف الفتح حنين القدو، أمس، قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً فقط، معتبراً أن الحكومة ليس لديها "عصا سحرية" محذرا من دخول العراق في "نفق مظلم".

وبحسب وكالة السومرية نيوز: إن "هناك العديد من القوانين المهمة والإيجابية التي شرّعها مجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة، لكن نعتقد أن المتظاهرين سيستمرون في تظاهراتهم ربما للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل وحل البرلمان"، مبيناً أن "هناك مخاطر كبيرة من هذا الموضوع وقد يدخل العراق في نفق مظلم وتكون الأوضاع أكثر سوءاً".

وأضاف القدو: إن "اجتماع القوى السياسية في منزل الحكيم قبل أيام خرج بعدد من التوصيات وأعطى الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذها، وإجراء إصلاحات حقيقية والإستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن أشك بقدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب خلال المدة المحدة لأنها لا تملك عصا سحرية لتحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن "الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية تلبي المطالب الجماهيرية".

من جانبه كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، عن إتخاذ 6 قرارات إصلاحية في المحافظة.

وقال الياسري: "عقدنا عدة إجتماعات مكثفة ومهنية لتقييم عمل مدراء الدوائر جميعا في المركز والأقضية والنواحي بكل مفاصلها وصولا لمدراء الأقسام فقد إتخذنا قرارا بتغيير ٨ مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الإدارية وسيتم الاعلان الرسمي والأسماء عن التغييرات الكاملة للمشمولين بالتغيير كموعد أقصاه يوم ٢٠١٩/١٢/١٧ من الشهر المقبل".