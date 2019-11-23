أصيب 10 فلسطينيين جرّاء اعتداء القوات الإسرائيلية والمستوطنين على سكان الخليل في الضفة الغربية. جاء ذلك بعدما اقتحم آلاف المستوطنين مدينة الخليل بذريعة الاحتفال بما يسمى "عيد السيدة سارة في الحرم الإبراهيمي"، كما هاجم المستوطنون منازل السكان ما أدى الى تضرر عشرات السيارات والمنازل. ورغم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، واصل الفلسطينيون في الخليل التحشيد في المسجد الإبراهيمي، تصدّياً لإجراءات الاحتلال ومحاولة تهويده للمسجد. وقد أدى نحو 5 آلاف فلسطيني الصلاة في داخله.

وكان مدير الحرم الإبراهيمي قد دعا الفلسطينيين إلى الحضور في المسجد لتفويت الفرصة على الاحتلال للسيطرة على الحرم وتفريغ المنطقة من أهلها.

وفي القدس المحتلة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال تصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة العيسوية.

قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في حي عبيدة بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فردّ الأهالي على هذه الانتهاكات وأشعلوا النيران في آلية لشرطة الاحتلال بعد إطلاقهم المفرقعات النارية.

وفي مدينة القدس المحتلة، استهدف شبان فلسطينيون البؤرة الاستيطانية "بيت يوناتان" بمفرقعات نارية وزجاجات حارقة، في حي بطن الهوى داخل بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وإذ تعتبر الولايات المتحدة أن "المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي"، تحاول "إسرائيل" التوسّع باستيطانها. وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد كشف أن الإدارة الأميركية ترى أن "المستوطنات الإسرائيلية لا تشكّل انتهاكاً ولا تخالف القانون الدولي"، ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية باطلاً مرفوضاً ومداناً ويتعارض مع القانون الدولي.

كما اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أن الإدارة الأميركية شريكة"إسرائيل" في العدوان على الشعب الفلسطيني.

من جهة اخرى أفادت تقارير تلفزيونية إسرائيلية بأن مسؤولين كبارا في حزب "الليكود" اليميني اجتمعوا سرا لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية الجمعة، أن هؤلاء المسؤولين الكبار الذين لم يكشف عن أسمائهم مقتنعون بأن عهد نتنياهو انتهى، وبادروا إلى بذل جهود بغية عزله عن رئاسة الحزب قبل انقضاء فترة الـ 21 يوما الممنوحة للكنيست للتوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وإن لم يحدث ذلك فإنه سيدفع البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

من جانبها، أكدت القناة الـ13 أن هذه المفاوضات جارية في الواقع وراء الكواليس، ونقل عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "نبحث عن طريقة لانتزاع الحزب من يديه (نتنياهو)".

*حراك في الكونغرس ضد إعلان إدارة ترامب عن "شرعية" مستوطنات الضفة

من جانب آخر بعث أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأمريكي برسالة احتجاج إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بعد إعلانه أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وأعرب 106 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب في الرسالة المؤرخة بـ21 نوفمبر عن معارضتهم الشديدة لقرار الخارجية الأمريكية مراجعة سياساتها القائمة منذ عام 1978، مذكّرة بأن إعلان بومبيو جاء بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء التسوية الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس وإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، علاوة على تجميد المساعدات التي خصصها الكونغرس للضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددت الرسالة على أن هذه الخطوات أفقدت الولايات المتحدة مصداقية الوسيط النزيه بين" إسرائيل" والفلسطينيين وألحقت ضررا ملموسا بآفاق إحلال السلام، وعرضت أمن الولايات المتحدة و" إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر، مطالبة الخارجية الأمريكية بمراجعة قرارها فورا.