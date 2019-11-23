أعلن مصدر أمني سوداني عن إحالة ضباط مخابرات كبار بينهم نائب رئيس جهاز المخابرات على التقاعد، في إطار إعادة هيكلة الجهاز، فيما لم تصدر أي إفادة عن السلطات تؤكد هذا النبأ.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "جهاز المخابرات العامة السوداني أجرى تعديلات وسط هيكله القيادي بإعفاء نائب المدير العام الفريق عوض الكريم قرشي مع رؤساء الهيئات والإدارات".

وأشار إلى تعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل نائبا للمدير العام خلفا لقرشي، مضيفا أن المحالين على التقاعد بينهم 12 برتبة لواء.

وفي 14 أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات، وعوض الكريم القرشي نائبا له بعد قبول استقالة الفريق أول صلاح عبد الله قوش.

من جهة اخرى حذر خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، من انقلاب عسكري يمكن أن يحدث في السودان.

وقال عمر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الاحتمال يظل قائما، واستبعاده أمر رغبوي؛ لأن هنالك أطرافا داخلية وخارجية لها مصلحة في قطع الطريق أمام الثورة".

وأوضح: "قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية لسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها الانقلاب، بتوسيع قاعدة القوى المدنية والجماهيرية التي تسعى لاستكمال مهام الثورة".

وتابع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، "إذا تفتت وانحسر نفوذ هذه القوى، ينفتح الباب أمام الانقلابات".

وأكد عمر على أن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ في عام 1989، تهدف لمحاسبة ومحاكمة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، وإنها ليست مواقف ضد جماعة أو آيدولوجية بعينها، أو ضد الإسلاميين.

وأوضح بأن "أي إسلامي لم يجرم أو يفسد، فمن حقه أن يمارس العمل السياسي، ويبشر بأفكاره وينافس في الانتخابات"، وأضاف: "هناك قانون يناقش الآن لتفكيك دولة التمكين، لأن هذه مطالب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة".