أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، السبت، أن المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين ولا تخصصها لما يخدم المواطنين.

وقال عضو المجلس السياسي في تغريدة له على "تويتر": "هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن".

وأضاف "وكمثال لذلك - مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا ١٢ مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها.

وأكد أن "القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع.

وفي مارس 2015 أعلن تحالف العدوان السعودي الأمريكي من واشنطن شن الحرب وفرض الحصار على اليمن، لتبدأ سلسة من الجرائم والانتهاكات التي طالت ملايين اليمنيين، وهو ما أوصل البلاد لتكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

من جهته طالب وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل السبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإيضاح مصير أموال المساعدات موضحاً أنها "تهدر على توفير سيارات وخدمات لا تعني اليمنيين بشيء".

وكشف أنّ 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية. وأضاف المتوكل أنّ 5 آلاف طفل يمني يصابون سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة تحالف العدوان السعودي بينها محرمة دولياً والأمم المتحدة لم توفر حتى الآن طائرة واحدة لإنقاذهم.

وتوجّه المتوكل إلى الأمم المتحدة قائلاً: "كفى ذرفاً للدموع عند مشاهدة أطفالنا يقتلون ولا نرى المصداقية في تقاريركم الدولية أو دعماً يستحقه هذا الوضع المأساوي". وفي اليوم العالمي للطفل، اعتبر أن أطفال اليمن لا يحتاجون ألعاباً وترفيهًا بل يجتاجون للحضانات ولأجهزة التنفس الصناعي وللأدوية ليأخذوا حقهم في الحياة.

ميدانياً، استهدفت قوات التحالف السعودي سوق الرقو الشعبي في محافظة صعدة شمال البلاد بقصف مدفعي مكثف ما أسفر عن مقتل 10 مهاجرين أفارقة وجرح 35 آخرين وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في حكومة صنعاء.

بدورها، أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي عن مقتل 10مدنيين وجرح 18 آخرين بينهم طفل في السوق نفسه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

في السياق نفسه، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع أنّ طائرات التحالف السعودي شنّت 12 غارة جوية خلال الساعات الماضية، نافياً قول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مساء الجمعة إن الغارات توقفت في اليمن خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تعليقا على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي الى اليمن / مارتن غريفيث خلال إحاطته لمجلس الأمن مساء الجمعة بان الغارات توقفت في اليمن خلال 48 ساعه الماضية غير صحيح حيث شن الطيران اكثر من اثنا عشر غارة جوية .

كذلك أكّد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية تصدّت لأكثر من 6 زحوفات مكثفة تابعة لقوات التحالف السعودي في جبهات الحدود والجوف وتعز مع تسللات في محافظة الحديدة مشيراً إلى سقوط العشرات القتلى والجرحى في صفوف السعوديين إلى جانب الخسائر المادية.

ونقلاً عن مصدر عسكري يمني في حكومة صنعاء فإن القوات المتعددة للتحالف السعودي تخرق بشكل متواصل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة. واللافت أنّ هذه الخروقات وقعت بعد ساعة من إعلان المبعوث الدولي لليمن أن "أطراف الصراع اتخذت خطوات إيجابية لتنفيذ الاتفاق الذي ساهم بتقليص الحوادث الأمنية في الحديدة بنسبة 40% عن السابق".

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات التحالف السعودي شنّت أكثر من 10 غارات جوية على محافظة صعدة، و6 أخرى على مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

أما في محافظة الحديْدة فتعرّضت مزارع المواطنين في منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه لقصف بصاروخي كاتيوشا مساء الجمعة فاحترقت.