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رقم الخبر: 268958 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 18:04 الاقسام: عربيات  
الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا
"الدفاع الليبية": عمليات خطيرة تقوم بها إيطاليا على أرضنا بطرق غير شرعية

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

بعد فقدان طائرة إيطاليا فوق الأراضي الليبية، الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس، وتشير إلى أن الحادث قيد التحقيق.

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أن طائرة من دون طيار تابعة للقوات الأميركية فُقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي، مضيفة أن الحادث حالياً قيد التحقيق.

وكانت إيطاليا قد أعلنت أيضاً تحطّم طائرة مسيرة الأربعاء الماضي فوق الأراضي الليبية، لافتة إلى أن التحقيقات جارية للتأكّد من أسباب الحادث.

وأعلن حرس السواحل الليبي العثور على  جثث 6 مهاجرين طفت قرب ساحل مدينة الخمس شرقيّ العاصمة طرابلس. وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ نحو 100 مهاجر أفريقي بينهم أطفال ونساء انقلب بهم الزورق.

وتعدُ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت إسقاط طائرة إيطالية بدون طيار في منطقة للعمليات العسكرية غرب البلاد.

كما حذر النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، من الدعم الإيطالي الذي تقدمه لما وصفه بـ"الميليشيات" في العاصمة طرابلس ومصراتة.

وأضاف الميهوب في تصريحات، السبت: "سبق وحذرنا في بيانات سابقة بأن مطاري معيتيقة ومصراتة في الغرب الليبي، وكذلك الكلية الجوية في مصراتة يمثلون حاضنة لغرف عمليات تركية وإيطالية".

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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