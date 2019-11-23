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رقم الخبر: 268956 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 18:04 الاقسام: عربيات  
الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مفاوضات حلّ الأزمة اليمنية

الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مفاوضات حلّ الأزمة اليمنية

أبدت الكويت استعدادها لاستضافة مفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن بلاده مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة.

وأضاف العتيبي أمام مجلس الأمن خلال جلسته حول اليمن: "نجتمع اليوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، والتي كان على رأسها توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الى توقيع اتفاق الرياض، في الخامس من الشهر الجاري".

واستضافت الكويت في 2016 مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية، استمرت لأشهر دون أن تسهم في حل.

وفي وقت سابق الجمعة، عقد مجلس الأمن جلستين واحدة علنية وأخرى مغلقة بشأن اليمن.

وفي الجلسة المفتوحة، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث: "على قيادات اليمن أن تسأل نفسها عن السلام وأن تدرك ما هو المطلوب لتحقيقه، وأن تتوصل لتفاهمات سياسية لوقف القتال، وبناء اقتصاد البلاد، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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