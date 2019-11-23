أعلن مسؤولون عسكريون في مانيلا، اليوم السبت، مقتل مسلح فلبيني بارز كان يعمل كحلقة وصل مهمة بين تنظيم "داعش" الإرهابي والمسلحين المحليين، كما ساعد في تخطيط سلسلة من الهجمات الانتحارية الدموية في جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن المسئولين قولهم، إن طلحة جمساه، الذى كان يستخدم الاسم الحركى أبو طلحة، قتل أمس الجمعة، جراء اشتباك مع القوات الحكومية فى أدغال بلدة "باتيكول" بمقاطعة "سولو" التى شهدت ثلاثة تفجيرات انتحارية دموية هذا العام، والتى بدأت بتفجير كاتدرائية رومانية كاثوليكية فى السابع والعشرين من يناير الماضى أودى بحياة 23 شخصا.

وأضاف المسئولون العسكريون، أن طلحة كان يعمل مترجما للغة العربية، ويسهل عمليات تحويل الأموال الأجنبية لتنفيذ الهجمات الانتحارية، فضلا عن عمله كمدرب على صناعة القنابل.