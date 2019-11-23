وأوضح خيرالله خادمي، في تصريح له يوم السبت، ان الخط السككي ميانة - بستان آباد (شمال غرب) الذي سيفتتح الاثنين القادم أحد الأجزاء الهامة في هذه الممرات الثلاثة، التي تمتد من شمال شرق وجنوب شرق ايران حتى غرب آسيا وأوروبا. وأضاف: ان هذا الخط السككي يعد من الطرق السككية الرئيسية في المنطقة الشمال غربية وممر ترانزيت الشرق - الغرب في ايران، مؤكداً انه ومع إكتمال هذا الخط السككي والاتصال بتركيا وأوروبا، سيكتمل طريق الحرير.

يذكر أن خط ميانة - بستان آباد يبلغ طوله 132 كم ويشكل جزءاً من خط سكك الحديد ميانة - تبريز.