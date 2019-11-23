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رقم الخبر: 268954 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: سياحة  
عبر إيران.. ثلاث ممرات سككية تربط شرق آسيا بالقارة الأوروبية

عبر إيران.. ثلاث ممرات سككية تربط شرق آسيا بالقارة الأوروبية

أكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية، ان ثلاثة ممرات سككية من أصل 5 تربط شرق آسيا بالقارة الأوروبية تمر عبر ايران.

وأوضح خيرالله خادمي، في تصريح له يوم السبت، ان الخط السككي ميانة - بستان آباد (شمال غرب) الذي سيفتتح الاثنين القادم أحد الأجزاء الهامة في هذه الممرات الثلاثة، التي تمتد من شمال شرق وجنوب شرق ايران حتى غرب آسيا وأوروبا. وأضاف: ان هذا الخط السككي يعد من الطرق السككية الرئيسية في المنطقة الشمال غربية وممر ترانزيت الشرق - الغرب في ايران، مؤكداً انه ومع إكتمال هذا الخط السككي والاتصال بتركيا وأوروبا، سيكتمل طريق الحرير.

يذكر أن خط ميانة - بستان آباد يبلغ طوله 132 كم ويشكل جزءاً من خط سكك الحديد ميانة - تبريز.

 

 
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