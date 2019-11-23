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رقم الخبر: 268952 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
نائب رئيس زيمبابوي يعود للوطن بعد رحلة علاج في الصين

نائب رئيس زيمبابوي يعود للوطن بعد رحلة علاج في الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي عاد إلى الوطن يوم السبت بعدما قضى أربعة شهور في الصين للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه.
وقضى تشيونجا (63 عاما)، وهو جنرال سابق قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس الراحل روبرت موجابي قبل عامين، جزءا كبيرا من العام بعيدا عن منصبه حيث تلقى علاجا أيضا في جنوب أفريقيا والهند.
وتلقى حالته الصحية اهتماما كبيرا من الشعب في زيمبابوي نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع القوة المحركة خلف الرئيس إمرسون منانجاجوا وأقرب المرشحين لخلافته.
وأثار غيابه عن أداء مهامه الرسمية تكهنات بشأن خطورة مرضه وهو ما سعت السلطات للتهوين منها.
ونشرت صحيفة (ذا هيرالد) الحكومية صورا لوصول تشيونجا لمطار هاراري في الساعات الأولى من يوم السبت وكان يبدو أكثر صحة عما بدا عليه عندما شوهد آخر مرة علنا في يونيو حزيران.
وقالت وسائل إعلام خاصة إن صحة تشيونجا تدهورت في يوليو تموز مضيفة أنه خضع لعمليتين في أعقاب الاشتباه في تعرضه لتسمم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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