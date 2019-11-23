يدلي البوغانفيليون بأصواتهم اليوم السبت، ليقرروا مصير جزيرتهم فى بابوا غينيا الجديدة، عبر استفتاء سيختارون فيه ما بين الحصول على استقلالهم، أو توسيع صلاحيات الحكم الذاتي الممنوح لهم.

ووفقا لقناة "فرانس 24"، وفي اقتراع بدأ عند الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت، يصوت المواطنون البالغ عددهم 207 آلاف، في أجواء من الفرح الذي تغذيه آمال كثيرين في أن تصبح بوغانفيل دولة جديدة في العالم، بعد سنوات من تمرد انفصالي عنيف، فيما لن تعلن نتائج هذا الاستفتاء الذي سيستمر لأسبوعين، قبل شهر ديسمبر.

وأفادت القناة، بأن فوز "أنصار استقلال بوغانفيل" مرجح، مشيرة إلى أنه في غياب استطلاعات رأي ذات مصداقية، من غير المستبعد أن يحسم الأمر لمصلحة مؤيدي بقاء الجزيرة في بابوا غينيا.