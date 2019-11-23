اعرب مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا ، كاظم غريب آبادي عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن أمن وسلامة البرنامج النووي الاماراتي، مشيرا كذلك الى ان السعودية ايضا لديها برنامج نووي غير شفاف.

وفي كلمة القاها في الاجتماع الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شرح غريب آبادي مواقف ايران حيال الاتفاق النووي والتطورات المتعلقة به، معربا عن أمله في تعزيز اداء الوكالة الدولية في ظل ولاية المدير العام الجديد رافائيل غروسي.

واكد غريب آبادي ان ايران اثبتت حسن نواياها بتنفيذها جميع تعهداتها في الاتفاق النووي، وهو ما اكدته الوكالة الدولية في تقاريرها، مشيرا الى ان ايران نفذت التعهدات من جانب واحد ، ومن الطبيعي ان تخفض هذه التعهدات بشكل تدريجي من اجل اعادة التوازن الى هذا الاتفاق، موضحا ان التحقق من تعهدات ايران يجب ان يقابله التحقق من تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها.

واضاف: ان انسحاب اميركا اللاقانوني والاحادي الجانب من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر اللانساني ضد ايران ، وكذلك عجز الاطراف الاوروبية في الحفاظ على التوازن الذاتي لهذا الاتفاق يجعل من الصعب الحديث عن بناء الثقة، مشيرا الى ان هذه الممارسات تستهدف منع ايران الاستفادة من مزايا هذا الاتفاق.

وشدد غريب آبادي على ضرورة قيام البلدان الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) باتخاذ اجراءات عملية لبناء الثقة او على الاقل اعادتها الى سابق عهدها، مشيرا الى ان ايران اتخذت خطوات خلال السنوات الاربعة بعد تنفيذ الاتفاق النووي لايجاد علاقات بناءة مع الرشكءا الاوروبيين وحرصها على ايجاد حل دبلوماسي ومنطقي للموضوع النووي.

وتابع قائلا: ستسعى إيران إلى حماية مصالحها الوطنية وفقًا للقواعد والقوانين الدولية والاتفاقيات المتفاوض عليها، وحتى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها ايران لايقاف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاقية ، ليست في اطار استمرار الالتزام الكامل ببنود الاتفاق حسب المادة 6 ، بل ان ايران لم تنتهك أيا من التزاماتها الدولية وستواصل العمل في إطار الاتفاق النووي.

ومضى قائلا: ان ايران ستواصل اجراءتها في اطار الاتفاق النووي وانها على استعداد لاستئناف تنفيذ كامل تعهداتها شريطة ضمان وتحقيق حقوقها المشروعة المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

واكد ان ايران تنتهج سياسة نووية شفافة ، نافيا المزاعم الواهية لقلة من الدول في الوكالة الدولية بهذا الخصوص.