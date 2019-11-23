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رقم الخبر: 268943 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: دوليات  
كوريا الجنوبية تستعين بأمريكا لحل خلافاتها مع اليابان

كوريا الجنوبية تستعين بأمريكا لحل خلافاتها مع اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا، طلبت اليوم السبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان.

وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية قد التقت مع جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناغويا وسط اليابان، وذلك بعد يوم من تأجيل بلادها موعد إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.

وتثير العواقب المحتملة أمام إنهاء الاتفاق، المخاوف على نطاق واسع، ليس فقط بشأن مستقبل العلاقات بين سيئول وطوكيو، ولكن بشأن التحالف الكوري الأمريكي، حيث دعت واشنطن سيئول للحفاظ على الاتفاقية من أجل التعاون الأمني ​​الثلاثي.

وقالت الوزارة في بيانها إن كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل مسائل أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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