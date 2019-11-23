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رقم الخبر: 268941 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: دوليات  
روسيا تنفي وجود "جواسيس روس" في كتالونيا

روسيا تنفي وجود "جواسيس روس" في كتالونيا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علمه بما ورد في تقارير إعلامية إسبانية عن فتح تحقيق في نشاط مجموعة في كتالونيا في أوج أزمتها السياسية، يزعم ارتباطها بالاستخبارات الروسية.
أفاد بذلك القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل بعد لقاء مع لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "العشرين" في مدينة ناغويا اليابانية.
وقال بوريل في حديث لوكالة "إيفي" اليوم السبت: "ليس لدي معلومات غير تلك التي وردت في وسائل الإعلام... الوزير (لافروف) قال لي إنه لا يعلم شيئا أيضا.. كما لم يكن بإمكاني أن أخبر لافروف بشيء كبير، لأنه ليس بين يدي سوى المعلومات التي تظهر في الصحافة".
وكانت صحيفة "إل باييس" قد ذكرت الخميس، أن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقا في نشاط محتمل لمجموعة يزعم ارتباطها بالاستخبارات الروسية في أوج الأزمة التي شهدتها كتالونيا.
وعبر السفير الروسي في مدريد يوري كورتشاغين عن استيائه إزاء الأخبار الكاذبة التي نشرتها الصحيفة، بينما قال بوريل في وقت سابق تعليقا على تقرير "إل باييس" إنه ليس لديه أدنى فكرة حول مثل هذه المعلومات. وأضاف المسؤول الإسباني أنه لا يدري ما إذا كان كاتب التقرير شخصا على اطلاع واسع بالموضوع، أم أن الأمر لا يتجاوز "ثمرة خياله".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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