يصنف على أنه أحد من أقدم وأغلى التوابل في العالم، حيث يباع بالغرام ويتطلب إنتاجه جهدا وصبرا طويلين على مدار السنة، إلا أن فوائده كثيرة ومهمة للإنسان.

يتطلب إنتاج غرام واحد منه قطف 150 زهرة، في الوقت الذي أشارت الكثير من الدراسات إلى فوائده الكثيرة للإنسان.

إنه الزعفران أو كما يعرف بـ«الذهب الأحمر» و«زهرة السعادة».

ما هو الزعفران: يعرف على أنه أحد أنواع التوابل التي تستخرج من زهرة الزعفران السوسني، حيث يتم جمعه من منطقة الميسم والقلم من داخل الزهرة.

وتتميز صعوبة تجميع الزعفران بحصد أقلام الزهرة الرقيقة، ليقوم بعدها الفلاحون بعملية المعالجة للحصول على الشكل الحالي الذي يباع.

فوائد الزعفران: مصدر مضاد للأكسدة: حيث يحتوي الزعفران على مواد مضادة للأكسدة التي تحابر ما يعرف بـ«الإجهاد التأكسدي» في الجسم، وهذا الإجهاد يؤدي لتطور بعض الأمراض في الجسم كالسرطان وأمراض القلب.

حماية الجهاز العصبي: يحتوي الزعفران على مادة الكروسين، والتي بحسب عدد من الأبحاث تقلل من أضرار الالتهاب والأكسدة في المخ، كما يساهم بمحاربة ألزهايمر.

تحسين الحالة المزاجية: حيث أثبتت دراسة أن مستخلص الزعفران يزيد من مستويات الدوبامين في الدم دون أن يؤثر على مستويات الهرمونات الأخرى، حيث أن تناول 30 ميليغرام يوميا، يكون له مفعول مشابه للأدوية التي تعالج حالات الاكتئاب الخفيفة والمتوسطة، بحسب ما نشر موقع medicalnewstoday.

خسارة الوزن: حيث يساعد في التحفيز على خسارة الوزن، من خلال تكوين حالة من قلة الشهية.