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رقم الخبر: 268931 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
ايران من اقطاب رياضة الكاراتيه عالميا

ايران من اقطاب رياضة الكاراتيه عالميا

قال امين اتحاد الكاراتيه الايراني "حميدرضا صادقي" ان ايران باتت من اقطاب رياضة الكاراتيه ويعد المنتخب الايراني ضمن الافضل عالميا بعد تألقه خلال السنوات الاخيرة عالميا وآسيويا .

واضاف صادقي على هامش المسابقات الدولية للكاراتيه في آستارا بمحافظة جيلان ان تألق الكاراتيه الايراني في البطولات الدولية الآسيوية والعالمية جعلها احدى اقطاب هذه الرياضة مشيرا الى حجز الكاراتيه الايرانية ستة بطاقات هذه الرياضة لاولمبياد 2020 اليابان.

وقال امين اتحاد الكاراتيه الايراني ان هذه المنافسات الدولية التي بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت لغاية 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي يشارك فيها منتخبات كل من جمهورية اذربيجان وافغانستان وباكستان والهند والعراق وارمينيا فضلا عن منتخب ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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