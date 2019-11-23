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رقم الخبر: 268930 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: محليات  
المدعي العام: إنتهاء التحقيقات مع المعتقلين في أحداث الشغب لغاية 48 ساعة

المدعي العام: إنتهاء التحقيقات مع المعتقلين في أحداث الشغب لغاية 48 ساعة

قال المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري إن التحقيقات مع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي أعقبت رفع سعر البنزين ستنتهي لغاية 48 ساعة.

واضاف منتظري، في تصريح أدلى به على هامش تفقده لسجن طهران اليوم السبت، أكدنا لمسؤولي السجن بتحديد اوضاع المعتقلين وانتهاء التحقيق معهم وتصنيفهم بسرعة ، وقد وعد المسؤولون المعنيون أيضا بالانتهاء من هذه المهمة في غضون  48 ساعة.

وتابع المدعي العام: إن الذين تم اعتقالهم وثبت أنهم أبرياء سيتم إطلاق سراحهم في أقرب فرصة، ولكن سيتم تصنيف من ارتكبوا جرائم مختلفة بسرعة.

واوضح: أولئك الذين ارتكبوا جرائم أقل والذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة سيتم تحديد أوضاعهم في أقرب وقت ممكن، لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة سيعاملون في إطار القوانين الجارية.

ونوه المدعي العام: نصحنا جميع المعتقلين، خلال الزيارة، باعتماد الصدق في استجوابهم وتحقيقاتهم ، إذ بالامكان مساعدتهم في هذه الحالة.

ولفت الى أن المعتقلين كانوا على اتصال بأسرهم وأجروا معهم مكالمات هاتفية، ومايكتسب الاهتمام هو أن جميع المعتقلين عبروا عن رضاهم عن وضعهم في السجن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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