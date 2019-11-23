سيبحث مجلس الشورى الاسلامي في اجتماع مغلق غدا الاحد بشأن الاحداث الأمنية الاخيرة في البلاد.

ومن المقرر ان يحضر الاجتماع مسؤولو الشؤون الامنية في الحرس الثوري ووزارة الامن لتقديم تقارير حول الاحداث الامنية الاخيرة في البلاد والاجراءات التي اتخذت للسيطرة عليها.

وسيحضر الاجتماع ايضا مسؤولون من منظمة التفتيش العام ومنظمة التعزيرات الحكومية (الخاصة بالاسعار) ووزارة الاقتصاد والمالية لتقديم تقارير وايضاحات حول تفاصيل تقنين البنزين وزيادة اسعاره وكيفية تسديد العوائد المستحصلة للشرائح الضعيفة والمتوسطة.

جدير ذكره انه اثر القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث، بتقنين ورفع اسعار البنزين والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، جرت احتجاجات من قبل المواطنين في بعض مدن البلاد استغلها المناهضون وعملاء الاجنبي لاثارة الشغب والفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة مؤسسات الدولة ومنها الخدمية والاشتباك مع القوى الامنية والشرطية.

يشار ايضا الى ان القرار المذكور تضمن ان يتم تخصيص العوائد الناجمة من زيادة اسعار البنزين للاسر الضعيفة والمتوسطة في المجتمع والبالغ عددها 18 مليون اسرة اي نحو 60 مليون شخص.