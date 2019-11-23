أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فرض الحظر على وزير الاتصالات، من قبل الحكومة الأمريكية ، وقال أن الادارة الامريكية الحالية لاتضع أي قيمة للاخرين فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان ، بما في ذلك حرية الإنترنت.

واضاف عباس موسوي اليوم السبت: في نظرة على سجل الأدارة الامريكية بممارسة الضغوط على مدراء الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك تويتر، لإسكات الأصوات المعارضة، يكشف التعاطي السياسي والانتقائي للادارة الامريكية مع الإنترنت .

وفرضت وزارة الخزانة الأميرکية الجمعة حظرا علی وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي.

وجاء هذا الاجراء الامركي كخطوة اخرى في سياق الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني.

وادعى وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين بان قطع الانترت جاء لقمع ما وصفها بالاحتجاجات ضد الحكومة الايرانية، وبناء عليه فقد جرى فرض الحظر عليه وقال في بيان "إننا نعاقب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي".