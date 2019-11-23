|رقم الخبر: 268926
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019
|الوقت: 14:47
|الاقسام: رياضة
|
في البطولة الدولية (كافا) ..
منتخب ايران للسيدات تحت 23 عاماً يهزم نظيره التاجيكستاني برباعية نظيفة
حقق منتخب ايران للسيدات تحت 23 عاماً فوزاً مهماً على منتخب تاجيكستان برباعية نظيفة.
وجاء ذلك في اول مباراة ضمن مباريات البطولة الدولية (كافا) والجارية حالياً في تاجيكستان، وهذه البطولة هي لدول آسيا الوسطى (المركزي).
ويشارك في هذه البطولة كل من (تاجيكستان – اوزبكستان – افغانستان – قرغيزيا – تركمنستان وبالاضافة الى ايران).
ومثل ايران في هذه البطولة كل من (هاجر دباغي – مرضية فيضي – غلنوش خسروي – هليا بيلتن – غزالة بني طالبي – فاطمة شبان – فاطمة اميري – فاطمة مخدومي – فاطمة قاسمي – زهرا خاجوي – ثنا صادقي – رقية جلال نسب – نغين زندي – هانية خدا برستي – فاطمة غرايلي – عارفة كاظمي – مليكا توكلي – فاطمة امينة برازجاني – زهرا معصومي وسميرا رستمي)، وتشرف على تدريبهن مريم آزمون.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر