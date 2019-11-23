وجاء ذلك في اول مباراة ضمن مباريات البطولة الدولية (كافا) والجارية حالياً في تاجيكستان، وهذه البطولة هي لدول آسيا الوسطى (المركزي).

ويشارك في هذه البطولة كل من (تاجيكستان – اوزبكستان – افغانستان – قرغيزيا – تركمنستان وبالاضافة الى ايران).

ومثل ايران في هذه البطولة كل من (هاجر دباغي – مرضية فيضي – غلنوش خسروي – هليا بيلتن – غزالة بني طالبي – فاطمة شبان – فاطمة اميري – فاطمة مخدومي – فاطمة قاسمي – زهرا خاجوي – ثنا صادقي – رقية جلال نسب – نغين زندي – هانية خدا برستي – فاطمة غرايلي – عارفة كاظمي – مليكا توكلي – فاطمة امينة برازجاني – زهرا معصومي وسميرا رستمي)، وتشرف على تدريبهن مريم آزمون.