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رقم الخبر: 268925 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
سبب آلام العضلات أثناء الإصابة بالإنفلونزا

سبب آلام العضلات أثناء الإصابة بالإنفلونزا

عند الإصابة بالإنفلونزا، غالبا ما يقضي المريض وقتا أكثر من المعتاد في الفراش، وهو ما يثير الحيرة بشأن الآلام التي تحدث في عضلات كامل الجسم.

وتبين أن آلام العضلات أثناء الإصابة بالإنفلونزا، لا تختلف عن الألم الذي يشعر به الشخص بعد التمارين الرياضية المكثفة، لأن الألم في كلتا الحالتين ناتج عن الالتهاب. وفي حال الإصابة بالإنفلونزا، يحدث الفيروس التهابا في العضلات يؤدي إلى تلف الخلايا. وكما هو الحال مع الأعراض الأخرى المرتبطة بالإنفلونزا، يجب أن تتلاشى آلام العضلات عندما يزول الفيروس من الجسم.

وقد يتعافى البعض في غضون أيام قليلة من الإنفلونزا، بينما يستغرق آخرون مدة أسبوعين أحيانا، ولتخفيف آلام العضلات خلال تلك الفترة، ومنع المزيد من الالتهابات ويؤكد الاطباء على تجنب ممارسة الرياضة التي يمكن أن تساعد على تخفيف الألم بحسب بزنس إنسايدر .

كما يساعد الدفء في زيادة تدفق الدم إلى الأنسجة ما يسمح بتحسين وصول الأوكسجين وبالتالي مزيد من الاسترخاء وإزالة الالتهابات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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