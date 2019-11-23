|رقم الخبر: 268923
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019
|الوقت: 14:47
|الاقسام: رياضة
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نادال يحافظ على فرص إسبانيا في بلوغ نصف نهائي كأس ديفيز
حافظ رافاييل نادال على فرص إسبانيا في التأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس بعد تغلبه بسهولة على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان (6-1)، و(6-2) في دور ربع النهائي.
واحتاج نادال، إلى ساعة فحسب كي يعادل النتيجة مع الأرجنتين؛ حيث كان جيدو بيا، قد فاز على بابلو كارينيو بنتائج 6-7 (3-7)، و7-6 (7-4)، و6-1 في ساعتين و38 دقيقة.
وبالتالي، يفرض نادال، التعادل وتتأجل معرفة هوية الفريق المتأهل لنصف النهائي إلى مباراة الزوجي.
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