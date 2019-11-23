حافظ رافاييل نادال على فرص إسبانيا في التأهل لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس بعد تغلبه بسهولة على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان (6-1)، و(6-2) في دور ربع النهائي.

واحتاج نادال، إلى ساعة فحسب كي يعادل النتيجة مع الأرجنتين؛ حيث كان جيدو بيا، قد فاز على بابلو كارينيو بنتائج 6-7 (3-7)، و7-6 (7-4)، و6-1 في ساعتين و38 دقيقة.

وبالتالي، يفرض نادال، التعادل وتتأجل معرفة هوية الفريق المتأهل لنصف النهائي إلى مباراة الزوجي.