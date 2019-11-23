البوتاسيوم معدن مهم لحسن أداء جسمنا، لأنه يؤمّن وظائف حيوية. النقص في هذا المعدن يمكن أن يؤثر على صحتنا على شكل عواقب خطيرة. إليكم كيف نتعرف إلى النقص في البوتاسيوم وكيف نعالجه.

البوتاسيوم يلعب دوراً مهماً في جسمنا. وظائفه الأساسية هي نقل الإشارات العصبية وتأمين انقباض العضلات حتى للقلب. إنه يساعد أيضاً في الحفاظ على وظيفة الكلى ويساهم في أيض الكربوهيدرات. هذا المعدن أساسي لحسن أداء وظائف الجسم، والنقص فيه يمكن أن يؤثر على الصحة.

نقص البوتاسيوم في الدم: الأسباب :

تعبير hypokalemia يعني نقصان كمية البوتاسيوم في الدم. هذه المشكلة قد تنتج عن أسباب مختلفة من بينها : فقدان كمية مهمة من البوتاسيوم عبر البول أو على أثر تقيؤ وإسهال. لكن ال hypokalemia يمكن أن يكون سببها أيضاً عدم تزوّد الجسم بكميات كافية من البوتاسيوم عن طريق الطعام.

نذكّر أن الحاجات اليومية من البوتاسيوم تتغير حسب العمر والجنس. لكن، بشكل عام، ننصح بالحصول على 2 غرام باليوم لتأمين حاجاتكم.

ليس من السهل أبداً التعرف على النقص في البوتاسيوم، لأن العوارض يمكن أن تختلط مع عوارض مشاكل صحية أخرى. ومع هذا، فإن هناك بعض العلامات التي تساعد على اكتشاف هذه المشكلة.

إليكم 6 علامات تشير إلى أنكم تعانون من النقص في البوتاسيوم :

الإمساك :النقص في البوتاسيوم يمكن أن يؤثر على مختلف وظائف الجسم، بما فيها الجهاز الهضمي. في حالة النقصان، يتعرض المريض لاضطرابات هضمية مثل الإمساك، وأيضاً النفخة أو الغثيان وآلام المعدة. نذكّر أن البوتاسيوم يمتلك تأثيراً مهماً على المعدة لأنه يساعد في الحفاظ على حموضة إفرازات المعدة، المسؤولة عن حسن أداء القناة الهضمية.

ضعف العضلات :البوتاسيوم يلعب دوراً مهماً في تنشيط الخلايا العضلية. وهو مسؤول عن انقباض وانبساط مختلف عضلات الجسم.

في حال النقص، من الطبيعي أن تشعروا بضعف أو بأوجاع عضلية.

خفقان القلب :يؤثر نقص البوتاسيوم أيضاً على وظائف القلب. فالبوتاسيوم مهم لتقلص العضلات بما فيها عضلات القلب. لذلك فإن النقص في هذا المعدن سوف يبطئ وظائفه وسيجد صعوبة في ضخّ الدم، مما يمكن أن يسبب اختلالات في معدل نبضات القلب تتعلق بقوة الانقباضات وانتظامها وكذلك بمعدلها. نتيجة هذا، قد تظهر مشكلة خفقان القلب.

التعب :هل تشعرون بالتعب، حتى بعد ليلة نوم هنيئة ويوم من الراحة ؟ قد تكونون تعانون من نقص في البوتاسيوم.

هذا المعدن أساسي لوظيفة كل خلية في الجسم. النقص فيه يسبب حالة من التعب العام غير المبرر.

خدر ووخز :يلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في المحافظة على وظائف الجهاز العصبي. وهكذا يمكن أن يؤثر عليه النقص في هذا المعدن ويؤدي إلى اضطرابات مثل الإحساس بالخدر أو أيضاً الوخز وخصوصاً على مستوى القدمين واليدين.

ضغط الدم المرتفع :هذا المعدن يساعد على إرخاء الأوردة الدموية، لكن عندما يكون موجوداً بأقل كمية في الجسم، فهذه الأوردة يمكن أن تتضيق. نذكّر أن الأوعية الدموية غير المرتخية ترتبط بضغط دم أعلى لأن الدم يمارس ضغطاً أقوى على هذه الأوعية.

كيف تحمون أنفسكم من نقص البوتاسيوم؟

لتتجنبوا النقص في البوتاسيوم، من المهم أن تغطّوا حاجاتكم اليومية من هذا المعدن. لا حاجة لأن تأخذوا مكملات غذائية إلا في حالة النقص الحاد وهذا يجب أن يحدث تحت إشراف طبي. هناك العديد من الأطعمة الغنية جداً بالبوتاسيوم والتي تزيد من مخزونه في الجسم إذا استهلكتموها بانتظام !

إليكم قائمة بسيطة ببعض أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم :

القهوة، الشوكولا الخالية من السكر، المشمش المجفف، التين المجفف، البقدونس، الخوخ المجفف، اللوز، الموز، الافوكادو السبانخ، البروكولي، البقوليات (العدس، الفول، الحمص، الفاصوليا اليابسة).