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رقم الخبر: 268921 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
بروينز يسقط سابرز في دوري هوكي الجليد

بروينز يسقط سابرز في دوري هوكي الجليد

أحرز براد مارشان هدفين، ليقود بوسطن بروينز للفوز (3-2)، على ضيفه بافالو سابرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، فجر الجمعة.

وافتتح راسموس ريستولاينن التسجيل للفريق الضيف بعد 5 دقائق لكن مارشان أدرك التعادل لبروينز.

ومنح مارشان التقدم لصاحب الأرض قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الثاني.

وجعل ديفيد باسترناك النتيجة 3-1 في بداية الشوط الثالث لكن براندون مونتور قلص الفارق لسابرز قبل 7 دقائق من النهاية، غير أن بروينز حافظ على فوزه الثاني على التوالي.

ويحتل بروينز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة متساويا مع نيويورك أيلاندرز الذي احتاج إلى وقت إضافي ليفوز 4-3 على بيتسبرج بنجوينز. ويتصدر واشنطن كابيتالز ترتيب الشرق وله 36 نقطة.

في المقابل، يأتي سابرز تاسعا في القسم ذاته برصيد 23 نقطة.

وفاز فيلادلفيا فلايرز 5-3 على مستضيفه كارولاينا هوريكانز وتغلب كولومبوس بلو جاكتس 5-4 على ديترويت رد وينجز، واحتاج فلوريدا بانثرز إلى وقت إضافي لينتصر 5-4 على أنهايم دكس.

وفاز سانت لويس بلوز حامل اللقب (5-0) على كالجاري فليمز وتغلب مينيسوتا وايلد 3-2 على كولورادو أفالانش.

وسقط أريزونا كايوتس 3-1 أمام ضيفه تورونتو مابل ليفز وخسر شيكاجو بلاكهوكس 4-2 على أرضه أمام تامبا باي لايتنينج.

وتغلب فانكوفر كانوكس 6-3 على مستضيفه ناشفيل بريدتورز وانتصر دالاس ستارز 5-3 على وينيبيج جتس.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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