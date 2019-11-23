سجل نيكولا يوكيتش 18 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة في أفضل رصيد له بالموسم كما قدم عشر تمريرات حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثالثة في الموسم خلال فوز دنفر ناجتس 106-102 على بوسطن سيلتيكس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وشهد اللقاء واقعة مفزعة حيث نقل كيمبا ووكر لاعب بوسطن للمستشفى وأوضح فريقه لاحقا أنه أصيب بأعراض ارتجاج في المخ.

وكان جمال موراي الأكثر تسجيلا لدنفر برصيد 22 نقطة بجانب الاستحواذ على ست كرات مرتدة وتقديم خمس تمريرات حاسمة خلال الفوز الرابع على التوالي لناجتس والثامن في تسع مباريات.

وأحرز جايلن براون 22 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف جيسون تيتوم 16 نقطة لسيلتيكس الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بعد سلسلة من عشرة انتصارات متتالية.

وفي مباراة أخرى سجل أنطوني ديفيز 33 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة خلال فوز لوس أنجليس ليكرز 130-127 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وهذا الفوز الثاني لليكرز على ثاندر خلال ثلاثة أيام. وحقق ليكرز الانتصار السادس على التوالي والفوز 13 في آخر 14 مواجهة بينهما.

وتفوق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 115-104 على سان أنطونيو سبيرز المتعثر بعد أن سجل توبياس هاريس 26 نقطة وأضاف جويل إمبيد 21 نقطة و14 استحواذ على كرات مرتدة.

وفاز فيلادلفيا للمرة الثالثة على التوالي والسادسة بملعبه بينما خسر سبيرز للمباراة الثامنة على التوالي في أسوأ سلسلة منذ تولي المدرب جريج بوبوفيتش في موسم 1996-1997.

وتعاون مايك كونلي وبوجان بوجدانوفيتش في عشر نقاط خلال التفوق 16-2 في الربع الثاني ليساعدا يوتا جاز في الفوز 113-109 على جولدن ستيت وريورز.

وسجل لوكا دونتشيتش 30 نقطة وقدم 14 تمريرة حاسمة في فوز مقنع لدالاس مافريكس 143-101 على كليفلاند كافاليرز.

وأصبح دونتشيتش ثامن لاعب في مافريكس يسجل 30 نقطة أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية والأول منذ ديرك نوفيتزكي في 2010 ليحصل على تصفيق حار من الجمهور.