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رقم الخبر: 268919 تاريخ النشر: تشرين الثاني 23, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
نيمار يعود ويساهم في فوز باريس سان جيرمان على ليل
في الدوري الفرنسي بكرة القدم ..

نيمار يعود ويساهم في فوز باريس سان جيرمان على ليل

عاد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من الإصابة ليساهم في فوز فريقه 2-صفر على ضيفه ليل ليتقدم بفارق 11 نقطة مؤقتا في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

ومنحت ثنائية ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول التقدم لأصحاب الأرض ولم يظهر ليل أي جدية للعودة في النتيجة.

ولم يشارك نيمار مع حامل اللقب منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية ليساعد فريقه على تحقيق انتصار سهل في ملعب بارك دي برينس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي سيتوجه للقاء تولوز صاحب المركز قبل الأخير يوم الأحد بينما ظل ليل في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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