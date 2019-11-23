وصرحت رئيسة مكتب التعاون العلمي والدولي لواحة أصفهان للتكنولوجيا والعلوم لوكالة أنباء إرنا اليوم السبت: لقد تم ترشيح هذه الشركة القائمة على المعرفة بسبب حصولها على المؤهلات اللازمة للمشاركة في مسابقة جائزة جمعية واحات العلوم والتكنولوجيا الآسيوية.

وقالت "مجكان يزديان" إن الجائزة مُنحت لأكبر الشركات القائمة على المعرفة في واحات العلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا وذلك في الاجتماع السنوي لجمعية واحات العلوم والتكنولوجيا الآسيوية، مضيفا أن 12 شركة من أصفهان تمكنت من الفوز بهذه الجائزة حتى الان.

ومن بين أبرز مؤشرات انتخاب الشركات الرائدة القائمة على المعرفة في هذه المنافسة، أشارت إلى حجم الصادرات وعوائدها، منوه الى ان الاجتماع السنوي الثالث والعشرون لجمعية واحات العلوم والتكنولوجيا الآسيوية، عقد في تايوان خلال الشهر الحالي .